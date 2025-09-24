El reconocido guitarrista y docente Mark Tonelli visitará la provincia de San Juan el próximo viernes 4 de octubre para realizar una clase magistral abierta y un concierto íntimo. La actividad es organizada por la Fundación Circuito Argentino de Jazz, con el objetivo de promover y difundir este género musical en el país.

La clase magistral, centrada en técnicas de improvisación, está dirigida a músicos de jazz y artistas populares interesados en profundizar sus conocimientos y explorar nuevas formas de creación. Se llevará a cabo a las 17 horas en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, con entrada gratuita.

Posteriormente, a las 22 horas, el artista se presentará en un formato de cena show en el restaurante La Madeleine, donde ofrecerá un repertorio que mostrará su talento y trayectoria en un ambiente cercano al público sanjuanino. Esta iniciativa forma parte de las acciones que realiza la Fundación Circuito Argentino de Jazz para fortalecer el desarrollo del género en el país.