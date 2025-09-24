“Cantando al Sol”: la Camerata se presenta con dos ex La Voz Argentina y una decena de artistas invitados

El próximo sábado 28 de septiembre a las 20 horas, el Auditorio Juan Victoria será sede del concierto “Cantando al Sol”, a cargo de la Camerata San Juan. La presentación contará con la participación de más de diez artistas invitados, entre los que se encuentran voces como las de Fabricio Montilla, Cande Mallea, Tatiana Astorga, Marcelo Páez, Ricardo Bazzetti, Tana Borguetti, Carla Tello, Mara Díaz, Ángeles Domínguez, Walter Vilches y Mateo Pintor (estos últimos, ex la Voz Argentina), además del director Fabricio Pérez.

El repertorio incluirá un programa especial que fusiona repertorio académico y popular, bajo la dirección musical de la agrupación. Las entradas tienen un valor de $3.000 para adultos y pueden adquirirse en la boletería del Auditorio o a través de la plataforma TuEntrada.com. Los menores de 12 años abonan una entrada de $1.000, mientras que a partir de los 13 años se considera tarifa adulto.

La presentación se enmarca en la temporada oficial de conciertos que se desarrolla en el Auditorio Juan Victoria, consolidándose como una propuesta cultural de alcance masivo en la provincia.