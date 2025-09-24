Rugby Championship: la formación de Sudáfrica para enfrentar a Los Pumas

El seleccionado sudafricano de rugby, los Springboks, ya tiene su formación definida para enfrentar a Los Pumas este sábado en Durban. El partido, que corresponde a la quinta fecha del Rugby Championship, verá al equipo local buscar la continuidad de su racha ganadora. El entrenador Rassie Erasmus decidió mantener la base del plantel que logró una contundente victoria 43-10 sobre los All Blacks hace menos de dos semanas.

Con el objetivo de afianzar su juego, Erasmus realizó solo dos modificaciones en el XV inicial. Los cambios, obligados por lesiones, incluyen el ingreso de Eben Etzebeth y Damian Willemse, quienes reemplazarán a Lood de Jager y Aphelele Fassi, respectivamente. La entrada de Willemse tendrá un efecto dominó, ya que permitirá que Damian de Allende se sume al centro de la cancha junto a Canan Moodie. El capitán Siya Kolisi liderará a un equipo que buscará un nuevo triunfo en casa.

Publicidad

La estrategia detrás de la decisión

Rassie Erasmus justificó su elección en una declaración a los medios, explicando que la continuidad del equipo se debe al buen desempeño reciente. "Estamos muy satisfechos con la forma en que el equipo estuvo a la altura del desafío contra los All Blacks en Wellington, y teniendo en cuenta el equipo de Los Pumas y sus puntos fuertes, creemos que este es el mejor equipo para este partido en concreto", afirmó el entrenador. El banco de suplentes estará compuesto por cinco forwards y tres backs, lo que le otorga al equipo la flexibilidad necesaria para reaccionar ante cualquier escenario.

Con el equipo ya definido, los Springboks se preparan para recibir a una de las selecciones más aguerridas del torneo. El partido se podrá seguir en vivo a través de Disney+ y ESPN, en una jornada que promete ser intensa para ambos equipos.

Publicidad

Las formaciones confirmadas

A continuación, la formación de los Springboks para el encuentro:

Sudáfrica: 1 Ox Nche, 2 Malcolm Marx, 3 Thomas du Toit, 4 Eben Etzebeth, 5 Ruan Nortje, 6 Siya Kolisi, 7 Pieter-Steph du Toit, 8 Jasper Wiese, 9 Cobus Reinach, 10 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 11 Ethan Hooker, 12 Damian de Allende, 13 Canan Moodie, 14 Cheslin Kolbe, 15 Damian Willemse.

Suplentes: 16 Jan-Hendrik Wessels, 17 Boan Venter, 18 Wilco Louw, 19 RG Snyman, 20 Kwagga Smith, 21 Morne van den Berg, 22 Manie Libbok, 23 Andre Esterhuizen.