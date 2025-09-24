Hallaron dos cuerpos en una casa vinculada al caso de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza

La investigación por la desaparición de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez –las tres jóvenes vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada– registró un giro crítico tras el hallazgo de dos cadáveres en una vivienda de Florencio Varela. El descubrimiento se produjo durante un allanamiento realizado por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, el cual fue ordenado luego de que el rastreo técnico del celular de una de las víctimas detectara su impacto en una antena de esa zona.

Dentro de la propiedad, las autoridades encontraron a dos personas que se ocupaban de limpiar el lugar con lavandina, según informaron fuentes policiales. En el interior se observaron rastros de sangre, aunque la identidad de los cuerpos hallados aún no ha sido confirmada. Hasta el momento, cuatro individuos se encuentran detenidos en el caso, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, presuntos dueños de la vivienda allanada, quienes fueron aprehendidos en un hotel de la zona.

La hipótesis que maneja la investigación, a cargo del fiscal Gastón Dupláa, señala que las jóvenes habrían sido asesinadas en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada al narcotráfico de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona que también fue señalada por el rastreo de los teléfonos de las víctimas. Mientras tanto, familiares y vecinos de las desaparecidas se congregaron en la rotonda de La Tablada para reclamar por su aparición, en un contexto de creciente preocupación social. Se espera que la competencia de la causa pase a una fiscalía de Florencio Varela, por ser el lugar donde presuntamente se cometió el crimen.