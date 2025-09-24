En el marco de un escenario electoral aún incierto, Abel Chiconi, candidato a diputado nacional por Viva La Libertad, se mostró confiado y escéptico ante los resultados de las encuestas que circulan en el ámbito político. En declaraciones al programa Café de la Política, el dirigente libertario aseguró que su fuerza no se guía por los sondeos, sino por la "sensación de la calle", que, según él, les anticipa un respaldo mucho mayor del que se refleja en los números.

Chiconi recordó el antecedente de las elecciones de 2023, cuando las encuestas pronosticaban un resultado muy inferior para La Libertad Avanza en San Juan. “Incluso José Peluc me dijo que nos daban 13 puntos y sacamos más de 35 en las provinciales”, enfatizó el candidato, utilizando ese precedente como un argumento para desestimar los sondeos actuales.

Publicidad

Según Chiconi, la gente en la calle "entiende que era necesario todo lo que se está realizando a nivel nacional". A lo largo de sus recorridas, el candidato afirmó que se encuentran con comerciantes que "resaltan la estabilidad que se está viviendo gracias a contener la inflación". Para el mileísta, este es un punto central, ya que la gente “recuerda lo que pasaba hace dos años”, con la incertidumbre y la escasez de productos básicos.

En cuanto a su base electoral, Chiconi no dudó en señalar a los jóvenes como el pilar fundamental de su fuerza. “Sin dudas, el joven seguirá siendo el apoyo de esta fuerza y son los que entienden lo que hace Milei”, manifestó. Para el candidato, la forma de expresarse del presidente puede resultar "chocante para los mayores", pero resuena de forma particular entre los más jóvenes. "Ellos entienden más fácil lo que significa la libertad que expresa Milei", concluyó.

Publicidad

La estrategia de Viva La Libertad parece ser la de seguir apostando a la conexión directa con los votantes, sin prestarle demasiada atención a las mediciones. El optimismo de Chiconi se basa en una percepción de apoyo genuino que, según su relato, se construye día a día en las interacciones con la gente, lejos de los despachos de las consultoras.

Publicidad

Textuales

Abel Chiconi / Candidato a diputado nacional de Viva la Libertad