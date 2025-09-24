En la localidad de La Rinconada, departamento de Pocito, un hecho de violencia colectiva tuvo lugar durante la noche de este martes, cuando un grupo de aproximadamente 10 vecinos agredió físicamente a un individuo de 27 años al sorprenderlo, presuntamente, en el momento de intentar cometer un robo en una finca.

Según los informes que compartió Diario de Cuyo, el sujeto habría forcejeado la ventana de una vivienda para ingresar, acompañado por otro individuo que logró huir del lugar. Alertados por la situación, los residentes del área no solo lograron inmovilizar al hombre, sino que procedieron a golpearlo de manera severa. La agresión, de la cual existen registros gráficos, incluyó patadas, puñetazos e insultos, resultando en lesiones visibles, particularmente en el rostro de la víctima.

Ante el llamado al servicio de emergencias 911, efectivos de varias dependencias policiales, incluyendo la Unidad Operativa de La Rinconada y la Comisaría Séptima, se hicieron presentes en el sitio. El personal interviniente procedió a la detención formal del individuo agredido para dar curso a la investigación correspondiente. El caso pone de manifiesto un episodio de justicia por mano propia que culminó con la intervención de las fuerzas de seguridad.