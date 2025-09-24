Los bonos en dólares y los ADRs argentinos registraron fuertes subas en el premarket de Wall Street, con avances de hasta 8%, como primera reacción al anuncio de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. El funcionario confirmó que están en negociación un swap de u$s20.000 millones con el Banco Central argentino y una posible recompra de deuda soberana.

Entre los papeles más destacados, YPF y Grupo Financiero Galicia trepan hasta 8%, mientras que los bonos soberanos en dólares suben más de 5%. El mercado interpreta la medida como un alivio a la incertidumbre financiera que generó el programa económico, en un contexto de dificultades de liquidez.

Publicidad

“Consideramos oportuno mantener las posiciones en bonos soberanos y acciones argentinas. De confirmarse un resultado político favorable en octubre —escenario que vemos con alta probabilidad— podría generarse un rally significativo hacia fin de año”, explicó Matías Waitzer, socio de AT Inversiones.

Por su parte, Federico Filippini, economista jefe de Adcap Grupo Financiero, señaló: “El post de Bessent generó una fuerte reacción del mercado. El hecho de que el Tesoro esté dispuesto a comprar directamente deuda soberana incrementa fuertemente las probabilidades de que caiga el riesgo país al punto que el gobierno pueda salir a emitir deuda a principios de 2026”.

Publicidad

Con esta noticia, los analistas anticipan un posible cambio de tendencia en los activos argentinos, históricamente rezagados frente a otros mercados emergentes, y destacan que un Milei fortalecido en el plano político podría acelerar reformas y consolidar la recuperación.