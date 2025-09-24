La desaparición de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) sumó un giro dramático este miércoles, cuando la investigación derivó en el hallazgo de dos cuerpos enterrados en una vivienda de Florencio Varela. La pista surgió de un video de cámaras de seguridad que registró el momento en que las tres chicas se subían a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada, el viernes por la noche. En las imágenes se observa cómo Lara, la menor, se sienta en el asiento del acompañante, mientras que Brenda y Morena ocupan los asientos traseros. Aunque la filmación no es nítida, permitió confirmar que las jóvenes se subieron al vehículo y comprobar que la camioneta tenía una patente robada.

Con esa información, los investigadores trazaron el recorrido del rodado hasta llegar a una vivienda ubicada en las calles Chañar y Jachal, en Florencio Varela. Allí, durante un allanamiento, se encontraron manchas de sangre. En el lugar fueron demoradas dos personas, un hombre y una mujer, quienes quedaron formalmente detenidos tras el avance de la causa.

Publicidad

La pista condujo a nuevos procedimientos durante la madrugada en los barrios Santa Rosa y Mayol. Finalmente, minutos antes de las 8 de la mañana, los investigadores hallaron dos cuerpos enterrados en una vivienda, lo que abrió la hipótesis más temida: que el caso se trate de un crimen. En paralelo, se produjeron otras dos detenciones vinculadas a la causa.

Las familias de las chicas, que venían reclamando por su aparición con vida, fueron notificadas del hallazgo. En tanto, la Justicia mantiene un estricto secreto de sumario para confirmar las identidades de los cuerpos encontrados y determinar el rol de los detenidos en la desaparición.

Publicidad

La investigación sigue a cargo del fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Nº 2 de Laferrere, con la colaboración de la DDI de La Matanza y otras fuerzas de seguridad. Mientras tanto, vecinos y allegados de las jóvenes convocaron a una nueva marcha para exigir justicia y mantener el caso en agenda pública.