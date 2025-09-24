El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino, logró sumar a su campaña a un sector disidente del peronismo en Calingasta. En un encuentro que se mantuvo en reserva hasta ahora, Andino se reunió con el diputado departamental Jorge Castañeda y su equipo de dirigentes, asegurándose el apoyo de uno de los sectores enfrentados en el departamento.

La cita, que tuvo lugar a primera hora de este martes en la casona familiar de Castañeda, representa un hito político significativo en la comuna cordillerana. La decisión de Castañeda de respaldar a Andino es un claro mensaje en medio de su tensa relación con el intendente Sebastián Carbajal, quien además preside la Junta peronista de Calingasta. Esta disconformidad interna se hizo pública en más de una ocasión, llevando a Castañeda a alinear su voto con el oficialismo provincial en la Cámara de Diputados, alejándose de la postura del jefe comunal.

La reunión fue confirmada por el propio Andino, quien destacó la importancia de este nuevo respaldo. “Logramos sumar a este sector para la campaña y lograr mayores posibilidades de cimentar un gran resultado en el departamento”, expresó el candidato, mostrando su optimismo ante la alianza. El encuentro se dio en el marco de una intensa agenda de campaña de Andino, que incluyó recorridos por distintas localidades de Calingasta a lo largo del día.

El apoyo de Castañeda a la candidatura de Andino no es menor. El diputado, con una sólida base de militancia y un fuerte arraigo en el departamento, gracias a sus mandatos como intendente, representa un sector del peronismo que se siente excluido por la conducción de Carbajal. Al unirse a Fuerza San Juan, Castañeda no solo le da a Andino una importante cantidad de sufragios, sino que también envía una señal de que la división interna en el peronismo de Calingasta está lejos de resolverse.

Con esta jugada, Andino logra un doble objetivo: por un lado, refuerza su presencia en el interior de la provincia, un bastión clave para cualquier elección; por otro, capitaliza una de las principales fracturas del peronismo calingastino.