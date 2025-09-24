Un hecho delictivo rodeado de dudas sacude a la Unión Vecinal de Villa Elisa, en Pocito, luego de que se confirmara el robo de una millonaria suma de dinero. El monto sustraído asciende a nada más y nada menos que 13 millones de pesos, además de algunos dólares, cuya cantidad no fue precisada.

Según lo manifestado por los miembros de la comisión, el dinero robado era la recaudación obtenida por el cobro del servicio de agua potable que administra la unión vecinal. La sorpresa de los trabajadores fue mayúscula, ya que al llegar, notaron que el predio no presentaba signos de violencia: ninguna puerta ni ventana había sido forzada o rota.

La gran suma de dinero se encontraba guardada en una caja de seguridad o caja fuerte. Si bien los empleados y la policía notaron que la caja presentaba signos de haber sido forzada, las características del suceso sugieren un método menos violento. Las fuentes indican que la caja fuerte, al parecer, fue abierta con llave.