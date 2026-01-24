Caucete en alerta: picadas ilegales, robos, detenidos y choques en un solo día

El sábado 24 de enero de 2026, Caucete y sus alrededores vivieron una jornada de intensa actividad policial y climática. Personal de la Comisaría 37ª llevó a cabo una serie de allanamientos por picadas clandestinas tras la viralización de videos en redes sociales, logrando detener a González (22) y Vera (19).

Durante el operativo se secuestraron una Zanella ZR 150 cc, una Motomel SKUA 250 cc, una Corven Energy 110 cc y una Keller 110 cc con el escape modificado para competición.

En Caucete, un robo en una vivienda fue filmado por su dueña y un bebé sufrió politraumatismos tras caer de una moto donde viajaba sin casco en brazos de su abuelo, quien manejaba con una sola mano. Por otro lado, se informó que Quiroga Martínez, agresor de un joven caucetero, será imputado por lesiones graves tras ser detenido, contando ya con una condena previa.