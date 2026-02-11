La cantidad de agencias de quiniela en San Juan muestra una disminución gradual que se arrastra desde hace varios años, aunque lejos de un escenario de cierres masivos o abruptos. Así lo explicó Juan Pablo Medina, presidente de la Caja de Acción Social, durante una entrevista en el programa Te Lo Tengo que Decir, de Huarpe TV, al desmentir cifras recientes que atribuían el cierre de decenas de agencias exclusivamente al avance del juego online.

“El dato que hablaba de unas 40 agencias cerradas en los últimos dos años no refleja la realidad”, aseguró, y precisó que la baja responde a un proceso histórico y multicausal. Según los registros oficiales, en 2018 funcionaban 432 agencias en la provincia; en 2019 eran 425; en 2020, 415; y en diciembre de 2021, 404. Ese número se mantuvo durante 2022 y, al inicio de la actual gestión en diciembre de 2023, había 401 agencias habilitadas. En la actualidad, el total asciende a 393.

Desde la Caja reconocen que existe una disminución, aunque aclaran que no se trata de un fenómeno exclusivo de los últimos años ni directamente provocado por el juego online. “Hay una baja que se viene produciendo y que no se puede dejar de ver”, sostuvo el funcionario, al tiempo que indicó que el sistema también registra altas. De hecho, en los últimos días se aprobó la apertura de una nueva agencia, lo que refleja un esquema dinámico.

En cuanto a las causas más recientes, explicó que muchos cierres están vinculados a dificultades económicas estructurales, especialmente al aumento de los alquileres comerciales o a la no renovación de contratos. “A partir de 2024, varios agencieros manifestaron que se les hacía muy difícil continuar por los incrementos importantes en los alquileres o porque directamente no se los renovaban”, detalló.

Frente a este escenario, desde la Caja de Acción Social aseguran que trabajan en distintas líneas para sostener la red de agencias y acompañar los cambios tecnológicos. “No tenemos cerrado el esquema de apertura de agencias. Recibimos solicitudes, se analizan y, si cumplen los requisitos, se aprueban”, señaló, en referencia a las condiciones de ubicación, seguridad, higiene y accesibilidad al público.

Además, el organismo reconoce que la modernización es un factor clave para el futuro del sector. En ese sentido, adelantó que se trabaja en estrategias para adaptar las agencias a los nuevos hábitos de consumo y a la convivencia con el juego online. “El camino es acompañarlas en la adaptación necesaria para que puedan seguir brindando el servicio e incluso ampliar su capacidad”, explicó.

La legislación vigente permite que operadores de juego online y agencias físicas puedan articular mecanismos de trabajo conjunto. Si bien aclaró que no depende exclusivamente de la Caja, confirmó que el organismo impulsa acuerdos para que ambas partes se beneficien. “Entendemos que es parte de llevarlas al futuro”, afirmó.

Desde la Caja remarcan que estas medidas buscan evitar que la modernización tecnológica profundice los cierres y, por el contrario, genere un esquema más sustentable. “La idea es que sea un círculo virtuoso, que sea bueno para el agenciero y para la sociedad”, concluyó, al recordar que la recaudación del juego vuelve a la comunidad a través de programas sociales y políticas de cuidado de los sectores más vulnerables.