En las últimas horas se conoció el monto que Mirtha Legrand le pagó a Alejandro Fantino tras el juicio iniciado por los dichos que se emitieron años atrás en su programa, cuando Natacha Jaitt lanzó graves acusaciones en la mesa televisiva.

La información fue difundida por Ángel de Brito a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde reveló la cifra y el destino que tuvo el dinero.

“13 mil dólares percibió Fantino del juicio a Mirtha (por los dichos de Natacha Jaitt), y los donó al hospital de su ciudad”, escribió el conductor de LAM, sorprendiendo a sus seguidores.

En diciembre de 2025, la conductora de El Trece había abierto su programa con un pedido público de disculpas. “Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”, expresó en aquella oportunidad.

El conflicto judicial tuvo su origen en las acusaciones que Natacha Jaitt formuló en la mesa de Mirtha en relación con una causa de abuso y corrupción de menores vinculada al fútbol, en la que mencionó al periodista.

Con el pago de la indemnización y la posterior donación realizada por Fantino, la disputa judicial entre ambos quedó cerrada. Hasta el momento, Mirtha Legrand no realizó declaraciones públicas tras conocerse la cifra difundida en redes sociales.