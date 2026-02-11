Una mujer denunció que su hija de 14 años fue atacada por un adolescente identificado con la subcultura “therian” en una plaza céntrica de Jesús María, localidad ubicada a unos 180 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió mientras madre e hija caminaban por la zona. Según el relato presentado, uno de los jóvenes que formaba parte de un grupo reunido en el lugar se acercó sin mediar palabra y mordió a la menor en el tobillo, provocándole una herida.

De acuerdo a los testimonios, el presunto agresor participaba de un encuentro de personas que se identifican como “therians”, una subcultura cuyos integrantes adoptan comportamientos, nombres y movimientos vinculados a distintos animales, como perros, gatos, lobos o zorros. En algunos casos utilizan máscaras con rasgos animales y se desplazan en cuatro patas.

Testigos señalaron que el joven se encontraba en lo que dentro de esta comunidad se denomina “shift”, un estado que implica una identificación psicológica y sensorial con el animal al que dicen asemejarse, adoptando conductas que buscan imitarlo.

El caso tomó estado público luego de que la madre de la adolescente difundiera la denuncia. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la intervención de las autoridades ni sobre eventuales medidas adoptadas tras el episodio.