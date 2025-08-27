En la noche del pasado viernes, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó un procedimiento en el departamento Chimbas que culminó con la detención de dos individuos y el secuestro de cocaína de máxima pureza, valuada en unos $20.000.000 y un arma de fuego de grueso calibre. El suceso tuvo lugar en el corazón del barrio El Chañar, en el marco de una serie de operativos preventivos destinados a combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad en la provincia.

Los detenidos tienen ahora una causa federal y otra de la justicia loca.

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la División Unidad Operativa Federal San Juan se encontraban realizando recorridos de prevención del delito cuando su atención se centró en una pareja que al ver a los uniformados actuaron de manera sospechosa y hasta hicieron un pase de manos que alertó aún más a los uniformados.

Los efectivos federales descubrieron la droga en una recorrida de prevención.

Tras intervenir, los agentes procedieron a la identificación de los sospechosos y durante el control de rutina, uno de ellos intentó ocultar entre sus pertenencias un elemento que, tras la revisión, se confirmó era una pistola calibre 9 milímetros, la cual tenía en su cargador cuatro proyectiles. De forma simultánea, los agentes detectaron que el otro involucrado escondía una cantidad considerable de lo que, más tarde, se verificó era cocaína. Ante el hallazgo de la sustancia prohibida y el arma de fuego, los efectivos procedieron a la detención inmediata de ambos.

La mujer que portaba el arma la entregó de manera voluntaria.

El procedimiento se llevó a cabo con total éxito y la información preliminar indicó que los aprehendidos estaban relacionados con actividades de venta de estupefacientes al menudeo. Las evidencias incautadas incluyeron un kilo de cocaína compactada de máxima pureza, algo que queda simbolizado en el producto con un delfín, según explicaron desde la fuerza policial interviniente. El gramo de esta cocaína rondaría los $20.000, según explicaron.

Tras esto, la droga fue puesta a disposición de la Justicia Federal con asiento en San Juan. Al tiempo que se identificó al detenido como Gonzalo Páez, de 35 años de edad.

Por otra parte, tomó intervención la Unidad Fiscal de Flagrancia de la Justicia local, para dar inicio a las investigaciones correspondientes y determinar la procedencia del arma de fuego.

La mujer que portaba el arma fue identificada como Yazmín Micaela Rodríguez, de 35 años, quien expresó voluntariamente poseer un arma en su cintura. Se trata de una pistola calibre 9 milímetros marca Steyr Mannlicher.