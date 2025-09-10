Después de diez años sin diálogo, Cristina Kirchner y Juan Manuel Urtubey se reunieron ayer en el departamento de Monserrat donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. El encuentro tuvo como objetivo principal que CFK haga público su respaldo a la candidatura de Urtubey a senador nacional por Fuerza Patria, en una provincia donde la expresión libertaria de Javier Milei tiene grandes chances de quedarse con los principales cargos legislativos.

Urtubey, acompañado por Emiliano Estrada, primer candidato a diputado nacional de la lista peronista, regresó al peronismo con la intención de fortalecer un frente amplio anti-Milei que incluya al kirchnerismo y a otras expresiones conservadoras del interior. Este movimiento marca un retorno al núcleo de la coalición mayoritaria tras años de buscar alternativas por la vía del medio, incluyendo su participación en Alternativa Federal en 2018 y como candidato a vicepresidente con Roberto Lavagna en 2019.

Cristina Kirchner se involucró directamente en la interna salteña, primero con la intervención del PJ provincial y con la designación de Sergio Berni y María Luz Alonso como interventores. Fue la propia ex presidenta quien bajó la decisión de apoyar a Urtubey como candidato a senador, lo que generó la reacción de Sergio “Oso” Leavy, quien abandonó el acuerdo y presentó una lista propia.

Urtubey mantiene contacto permanente con Eduardo “Wado” de Pedro y con Sergio Massa, lo que facilitó su reingreso al peronismo y la construcción de un espacio amplio capaz de confrontar con la fuerza libertaria en la provincia. Según declaraciones recientes del ex gobernador, la estrategia apunta a que en 2027 se conformen frentes electorales que incluyan a figuras como Cristina Kirchner y Elisa Carrió, integrando distintas expresiones políticas bajo un mismo objetivo.