Lo que comenzó como un enigmático rumor semanas atrás se transformó en realidad: Charly García y Sting confirmaron su primera colaboración musical. La canción llevará por nombre In The City y se estrenará oficialmente el 9 de octubre, según anunciaron los propios protagonistas en sus cuentas oficiales de redes sociales.

El anuncio llegó acompañado por un video conceptual, donde se ve a Charly recorriendo las calles de Buenos Aires y a Sting haciendo lo propio en Nueva York. La propuesta visual refuerza la unión simbólica entre dos capitales culturales del mundo, a través de dos referentes que marcaron generaciones con su música.

En agosto, ambos habían encendido las especulaciones con un breve teaser que mostraba la imagen de una ventana y la frase “Charly García y Sting. October 2025”. Charly había sumado un mensaje en inglés: “I´m doing in my way” (“Lo estoy haciendo a mi manera”), lo que disparó conjeturas sobre un nuevo proyecto artístico en marcha.

Las pistas no tardaron en viralizarse: imágenes de Charly viajando en un taxi antiguo por Buenos Aires, rodeado de cámaras y producción, circularon en redes sociales. En una de esas escenas, el músico argentino aparecía sacándole la lengua al camarógrafo antes de ser asistido para subir a la silla de ruedas que utiliza desde hace tiempo. Sus seguidores rápidamente comenzaron a hablar de una posible colaboración con Sting.

La confirmación de In The City también tiene un antecedente reciente: el encuentro entre ambos en febrero de este año, cuando Sting visitó la Argentina para sus presentaciones en el Arena de Buenos Aires. Minutos antes de subir al escenario, el exlíder de The Police recibió en camarines al ícono del rock nacional. Charly compartió la foto del momento en Instagram, y Sting replicó la publicación con un corazón en sus historias.

Ahora, la noticia del lanzamiento oficial consolidó lo que parecía un sueño improbable: dos leyendas vivientes uniendo sus universos musicales en una canción que promete ser histórica.