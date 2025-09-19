Franco Colapinto cerró el día de prácticas en el Gran Premio de Bakú, Azerbaiyán, con un resultado desafiante. El argentino terminó en la posición 20º en la segunda práctica (FP2), marcando el último lugar de la sesión. Su mejor tiempo de la jornada fue de 1:43.322.

En la FP2, Colapinto finalizó a poco más de dos segundos del líder. La sesión fue dominada por Lewis Hamilton, quien registró un tiempo de 1:41.293. Le siguieron Charles Leclerc, en el segundo puesto, a 74 milésimas, y George Russell, que completó el podio a casi medio segundo del puntero.

Publicidad

Los resultados reflejaron la escasa performance del vehículo que conduce. El A525 de Alpine, que "volvió a mostrar por qué es el peor auto de la parrilla", se mantuvo "muy lejos de la punta" en ambas sesiones de práctica.

Si bien Colapinto terminó último en la FP2, su rendimiento en la primera práctica (FP1) había sido ligeramente superior, ubicándose 19º. Además, en la FP1, logró quedar justo por encima de su compañero de Alpine, Pierre Gasly. Sin embargo, esta ventaja se revirtió en la segunda sesión, ya que el piloto francés le sacó casi siete décimas al argentino en la FP2.