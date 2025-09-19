Con la llegada de la primavera, San Juan se tiñe de amarillo. Las flores amarillas se han convertido en las grandes protagonistas de la temporada. La tradición de regalarlas cada 21 de septiembre, día que marca el inicio de la estación, genera un clima de alegría entre amigos, familiares y parejas.

Liliana Macías, propietaria del vivero Las Lilas en Santa Lucía, explicó a DIARIO HUARPE que el boom de ventas se da especialmente el 21 de septiembre, aunque las consultas comienzan semanas antes porque nadie quiere quedarse sin sus flores amarillas. "Las personas comienzan a preguntar y a reservar en algunos casos plantas con semanas de antelación", aseguró Macías.

Publicidad

Liliana Macías, propietaria del vivero "Las Lilas". (Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

Esta tendencia es muy reciente, apenas de unos años: “Hace como cinco años vino un chico a preguntar por flores amarillas y le ofrecí los plantines. Luego vino otro, y no entendía por qué los jóvenes venían a comprar flores amarillas. Ese año fue un boom y me quedé corta de flores amarillas”, dijo la mujer. Por esta razón, los viveros y florerías buscan mantener siempre stock suficiente para cubrir la alta demanda durante la primavera.

Según Macías, lo que comenzó como una moda entre jóvenes surgió a partir de la popularidad de la canción “Flores Amarillas” de la reconocida serie argentina Floricienta y, con el paso del tiempo, se extendió a adultos y familias.

Publicidad

Las flores se regalan con el inicio de la primavera en San Juan. (Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

En cuanto al significado de regalar flores amarillas, el color “representa vitalidad”, enfatizó Macías y la bienvenida de la primavera. Entre las variedades más buscadas están los plantines de estación como petunias, pensamientos, clavelinas y dimorfotecas, que se adaptan bien al clima de San Juan, aunque lo más solicitado son los rosales. “Ahora la gente busca regalar plantines. Las personas que vienen a buscar flores amarillas buscan un plantín vivo, que dure mucho tiempo y que puedan ver crecer junto a la familia”, agregó Macías.

Es una tendencia que comenzó tras la popularización de la canción flores amarillas de Floricienta. (Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

En un principio, las flores amarillas estaban relacionadas con el romance y se regalaban principalmente entre novios. Sin embargo, esa tendencia cambió: “Ahora un hermano le regala a su hermana o, algo muy común, es el regalo de flores entre amigas”, comentó la mujer.

Publicidad

Con la combinación de tradición, simbolismo y estética, las flores amarillas se consolidan como un símbolo de la primavera en San Juan, reflejando alegría, amistad y el inicio de una estación cargada de color y vitalidad.

Precios

Los precios de los plantines comienzan desde los $1.500 y pueden llegar a los $9.000, dependiendo de la especie y el tamaño de la planta.