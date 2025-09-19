Un siniestro vial en el cruce de calles Nuche y Hermógenes Ruiz, en Capital, dejó a una ciclista herida. El suceso ocurrió cuando una conductora, a bordo de un auto Toyota Etios, chocó con una bicicleta que circulaba en contramano.

Según la información proporcionada por fuentes judiciales, el automóvil era conducido por una mujer de 65 años. Ella circulaba por la calle Nuche en la dirección de oeste a este. Por la misma calle Nuche, pero en sentido contrario, se desplazaba la ciclista, de 43 años de edad, en una maniobra calificada como antirreglamentaria.

Debido a estas circunstancias, la colisión resultó inevitable. La persona que manejaba el rodado menor sufrió lesiones leves a causa del impacto.

La ciclista fue asistida en el lugar del accidente por personal de emergencias. Posteriormente, fue trasladada al servicio de urgencias del Hospital Rawson para recibir la atención médica necesaria.