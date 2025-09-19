El Parque Industrial de Chimbas, epicentro durante años de una grave problemática ambiental, está más cerca de dejar atrás uno de sus pasivos más peligrosos: la acumulación de cenizas tóxicas de origen minero, que permanecieron almacenadas sin tratamiento ni disposición final durante más de dos décadas. Esta situación se dio a conocer públicamente a través de distintas notas publicadas por GRUPO HUARPE y a raíz de esa investigación es que llegó a este presente.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el secretario de Ambiente de San Juan, Federico Ríos, confirmó que el proceso de remediación se encuentra en su tramo final: “Felizmente, estamos cumpliendo con la etapa final del programa que emitió la Secretaría de Ambiente con respecto a los residuos peligrosos en el Parque Industrial de Chimbas. Ya se ha retirado más de la mitad del total”, afirmó.

Tres operadoras y una misma meta: sanear el Parque Industrial

El trabajo de limpieza y remoción de las cenizas tóxicas comenzó formalmente a finales de marzo de 2025, luego de la puesta en marcha del Programa Integral de Gestión y Remediación Ambiental de Residuos Peligrosos (Pigrarpe), lanzado por el gobierno provincial en agosto de 2024. La urgencia por intervenir surgió tras una investigación publicada por este medio el 16 de mayo de 2024, que reveló la existencia de más de 1.000 toneladas de residuos peligrosos en el predio chimbero.

Desde entonces, tres empresas fueron convocadas para hacerse cargo del saneamiento: Eco San Juan, Tecma y Bio Cordillerana. Las dos primeras ya completaron su trabajo, mientras que la tercera se encuentra en plena etapa de planificación. “Bio Cordillerana aún no ha comenzado con el retiro físico de los residuos, pero ya está elaborando el Plan de Gestión Ambiental, que debe ser aprobado por la Secretaría antes de continuar”, explicó Ríos.

El destino final: un relleno seguro en Neuquén

Todo el material retirado del Parque Industrial de Chimbas es trasladado al Ecopolo, un relleno de seguridad ubicado en la provincia de Neuquén, cerca de la localidad de Añelo, sobre la Ruta Provincial Nº 17. Se trata de un sitio autorizado para la disposición final de residuos peligrosos, con infraestructuras especializadas como celdas de seguridad, playas de acondicionamiento, pileta de recepción de líquidos y pileta de evaporación.

“Los residuos van a un lugar habilitado, bajo estándares ambientales rigurosos. Esto garantiza una disposición final segura y acorde a la Ley 24.051”, sostuvo el funcionario.

Antes de fin de año, el objetivo de cierre total

Si bien el avance es notorio, aún queda por completar la última etapa. Sobre los plazos previstos, Ríos fue cauto pero optimista: “Ojalá que sea antes de fin de año. Todo depende de los permisos, tanto provinciales como nacionales, que suelen tener cierta demora. Pero lo importante es que el programa está dando muy buenos resultados”, resaltó.

El funcionario también valoró el impacto positivo de esta política pública ambiental: “Hace más de 20 años que estos residuos estaban ahí, sin ser gestionados ni tratados. Hoy, gracias al trabajo conjunto entre la provincia y las empresas operadoras, estamos cumpliendo con una deuda histórica con el ambiente y con los vecinos de Chimbas”.

Un antes y un después

Con el retiro de más de 500 toneladas de cenizas tóxicas y el compromiso de sanear completamente el predio, el programa Pigrarpe se posiciona como una de las acciones ambientales más importantes de la última década en San Juan.

Lo que comenzó como una denuncia mediática, se transformó en una política pública concreta que busca dejar atrás una postal de contaminación que afectó la imagen del Parque Industrial y la tranquilidad de los sanjuaninos.

“Desde el punto de vista ambiental, entendemos que este trabajo cumple con las expectativas. Y eso es lo más importante: cuidar el ambiente y cerrar un capítulo que nunca debió abrirse”, concluyó Ríos.