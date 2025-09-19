Con Eleonora Cassano en el jurado, el certamen "Aldanzar" celebra dos décadas de danza

El Certamen Internacional de Danzas “Aldanzar”, declarado de Interés Cultural por la Legislatura provincial, celebra su vigésimo aniversario con una edición especial que reúne a más de cuarenta instituciones de danza de todo el país. El evento, que se desarrolla en el Teatro Sarmiento, tiene lugar durante dos fines de semana consecutivos, consolidándose como uno de los encuentros coreográficos más relevantes del ámbito artístico nacional.

La primera etapa se llevó a cabo durante el fin de semana anterior, dedicándose a las modalidades de Danzas Españolas, Danzas Árabes y Folklore Argentino. La programación continúa los días 19, 20 y 21 de septiembre con las presentaciones de Danzas Libres, Danza Clásica, Neoclásico, Contemporáneo y Danza Jazz.

El certamen cuenta con un jurado de excelencia integrado por figuras destacadas de la danza, entre las que se encuentra Eleonora Cassano, ícono de la danza clásica argentina. La completan Chela Fernández Belli, Julieta Dichiara, Nicolás Blanzari, Juan Manuel Peletier y Ezequiel Rodríguez, quienes aportan su expertise para evaluar y enriquecer la experiencia de profesores, alumnos y bailarines independientes.

A lo largo de dos décadas, “Aldanzar” ha brindado un espacio fundamental para la proyección, el intercambio artístico y el reconocimiento de cientos de bailarines y coreógrafos. La organización está a cargo de Griselda Sisterna, Gemina Maratta y Clarisa Maratta, quienes invitan a los medios de comunicación a cubrir el evento y realizar entrevistas con los participantes, organizadores y personalidades destacadas presentes.