Un nuevo incidente de vandalismo se registró contra una unidad de la Red Tulum. La información disponible, proveniente de ladiecinueverivadavia, detalla que el colectivo interno 120 fue atacado.

El vehículo afectado pertenece a la línea que transita por La Bebida. El ataque tuvo lugar específicamente en la intersección de calle Comercio e Ig de la Roza.

Según los reportes, el colectivo fue "roto por los inadaptados de siempre". El ataque consistió en el lanzamiento de una piedra, la cual impactó y "afectó a la ventanilla en su totalidad".

La gravedad del hecho radica en las consecuencias directas para las personas que viajaban en el transporte público. A causa del impacto, la ventanilla destrozada arrojó "vidrios hacia todo el colectivo". Esto generó una situación de peligro, ya que el suceso "puso en riesgo la integridad de los pasajeros" de la unidad.