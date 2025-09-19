La jornada comenzó con las esperadas batallas entre los concursantes. Jaime Muñoz se enfrentó a Giuliana Piccioni, pero tras su performance en esta instancia, la coach Lali Espósito eligió a Giuliana para avanzar directamente.

Publicidad

Junto a Iara Lombardi y Rafael Morcillo, Jaime Muñoz tuvo que volver al escenario para una segunda oportunidad. En esta instancia, los participantes fueron evaluados por el resto del jurado: Soledad Pastorutti, el dúo Miranda! y Luck Ra.

Fue en este contexto cuando Jaime Muñoz se lució con una versión de la canción "Penumbras". Su presentación no solo logró arrancar sonrisas del jurado, sino también despertar la ternura del público. Con picardía, el sanjuanino confesó que le habían "pintado los ojos para la performance". Tras su acto, el jurado lo aplaudió de pie.

Publicidad

Los elogios hacia el joven no se hicieron esperar, destacando su carisma y presencia escénica. Soledad Pastorutti no escatimó en cumplidos, afirmando: "Sos uno de mis preferidos, cantes lo que cantes me va a gustar". Además, la artista destacó la "parada del sanjuanino en el escenario" y sostuvo que su actuación fue "un desafío" que le encantó.

Por su parte, Luck Ra celebró la entrega del participante, notando que se presentó un "nuevo Jaime, plantado, con presencia" y que "se notó que tenés muchas ganas de seguir". Incluso su coach, Lali Espósito, quien lo había dejado en suspenso tras la primera ronda, destacó una nueva faceta, comentando divertida que "Se presentó un Jaime seductor".

Publicidad

Finalmente, el conductor del certamen, Nico Occhiato, anunció el veredicto. Jaime Muñoz fue quien obtuvo el puntaje más alto de Luck Ra, Miranda! y La Sole, logrando meterse en la próxima instancia de La Voz Argentina y continuando dentro del Team Lali.