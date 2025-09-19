El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, la Dirección de Recursos Energéticos y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), ha finalizado la primera etapa de modernización de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum, que no recibía actualizaciones desde su puesta en funcionamiento hace 36 años. El gobernador Marcelo Orrego supervisó los ensayos finales de la turbina de generación, que certifican el cumplimiento de los protocolos exigidos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA).

Las obras realizadas incluyeron la reparación y reacondicionamiento integral de la turbina y el generador, la renovación del sistema contra incendios y la incorporación de un nuevo regulador de velocidad, fundamental para garantizar la seguridad operativa. Estas intervenciones extenderán la vida útil de la central por 30 años adicionales, asegurando la provisión de energía limpia y confiable para la provincia.

Los ensayos consistieron en someter al turbo grupo generador a diversas condiciones de potencia y caudal, alcanzando los valores nominales de operación. Para ello, se coordinaron acciones con Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), el Departamento de Hidráulica, fuerzas de seguridad y Protección Civil. Previamente, se advirtió a la población sobre posibles variaciones en el caudal del río San Juan e impactos transitorios en el servicio de agua potable, destinando gran parte del agua utilizada en las pruebas al sistema de riego.

Esta modernización representa un avance significativo en la política de mejora de la infraestructura energética provincial, el uso eficiente de los recursos y el impulso a las energías renovables en San Juan.