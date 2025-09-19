En el marco del Gran Premio de Azerbaiyán, la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) se desarrolló bajo condiciones climáticas estables, con una temperatura ambiente de 24°C y 32°C en el asfalto del circuito callejero de Bakú. El piloto argentino Franco Colapinto culminó en la decimonovena posición al volante de su Alpine, por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

La sesión inició con un ritmo sostenido, siendo el británico Lando Norris de McLaren quien rápidamente estableció el mejor tiempo parcial. La actividad se vio significativamente interrumpida a los catorce minutos, cuando una pieza del bordillo en la curva 16 se desprendió tras el paso del Williams de Carlos Sainz, lo que provocó el despliegue de banderas rojas y una pausa de veinticinco minutos para su reparación. Esta interrupción obligó a los equipos a reajustar sus programas de prueba.

Publicidad

Antes de la detención, Franco Colapinto no había registrado vueltas rápidas. Tras la reanudación, el piloto completó su primera vuelta cronometrada en 1m47s798, marca que mejoró progresivamente hasta lograr un tiempo de 1m45s299, con el cual se aseguró la decimonovena plaza en la clasificación de la sesión.

El final de la FP1 estuvo liderado por Lando Norris, quien marcó un tiempo de 1m42s704 con neumáticos blandos. Fue seguido de cerca por su compañero de equipo y líder del campeonato, Oscar Piastri, a tres décimas de segundo. Los primeros puestos los completaron Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Alex Albon (Williams), Yuki Tsunoda (RB), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Red Bull) e Isack Hadjar (Haas).

Publicidad

La actividad continuará con la segunda práctica libre (FP2), programada para las 16:00 hora local de Azerbaiyán (09:00 hora de Argentina). El resto de la agenda del fin de semana incluye la tercera práctica libre y la clasificación el sábado 20 de septiembre, mientras que la carrera se disputará el domingo 21 de septiembre. El evento será transmitido por diversas plataformas según la región, incluyendo Disney+ y Fox Sports en Latinoamérica, F1TV, BandSports, DAZN, ESPN Deportes y Sky Italia.