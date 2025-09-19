Un episodio de extrema violencia sacudió la tranquilidad de Pie de Palo, en Caucete. Horacio Ibazeta, un jubilado de 67 años, se encontraba en su vivienda, ubicada en la intersección de Paula Albarracín de Sarmiento y San Lorenzo, mientras miraba el partido de River, cuando cuatro delincuentes irrumpieron de manera sorpresiva.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes estaban armados. Uno de los asaltantes portaba un arma de fuego y los otros tres llevaban armas blancas. Los intrusos golpearon a Ibazeta y, en un acto de intimidación, lo amenazaron con cortarle una oreja. Las amenazas tenían el propósito de que la víctima no intentara resistirse.

Los ladrones lograron escapar llevándose consigo varios objetos de valor. Entre los elementos robados se encuentran un televisor de 32 pulgadas, un teléfono celular, y la billetera del jubilado junto con su documentación. Además, los delincuentes se llevaron el Volkswagen Bora de la víctima, que por el momento no ha sido localizado.

Tras el violento asalto, Ibazeta fue asistido por personal de emergencias y, según trascendió, se encuentra fuera de peligro. En la actualidad, personal de la Comisaría 9ª y de la UFI de Delitos Contra la Propiedad se encuentra trabajando para dar con los responsables del hecho y lograr la recuperación de los objetos robados.