Pocito asistió a la familia Sirvente tras el derrumbe de su vivienda en la Zona Norte del departamento. Ante esta situación de emergencia, el municipio respondió de manera inmediata con asistencia directa.

En el día de hoy, la señora Laura Sirvente recibió materiales de construcción. Estos insumos incluyeron ripio, arena y cinco bolsas de cemento, destinados a iniciar la reconstrucción de su hogar.

Esta entrega de materiales se suma a la ayuda que la familia ya había recibido previamente. De manera anterior, la familia Sirvente ya había sido acompañada con la entrega de cortes de nylon, un colchón, frazadas, módulos alimentarios y kits escolares. Toda esta asistencia, sumada a un subsidio económico, fue crucial para garantizar la cobertura de sus necesidades más urgentes.

El intendente de Pocito, Fabian Aballay, destacó el trabajo realizado por la comuna, brindando respuestas rápidas y efectivas ante las emergencias. El intendente señaló que "El compromiso del Municipio es estar al lado de los vecinos cuando más lo necesitan".