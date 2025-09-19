Departamentales > Zona norte
Pocito asistió a una familia tras perder su casa y le entregó materiales para reconstrucción
POR REDACCIÓN
Pocito asistió a la familia Sirvente tras el derrumbe de su vivienda en la Zona Norte del departamento. Ante esta situación de emergencia, el municipio respondió de manera inmediata con asistencia directa.
En el día de hoy, la señora Laura Sirvente recibió materiales de construcción. Estos insumos incluyeron ripio, arena y cinco bolsas de cemento, destinados a iniciar la reconstrucción de su hogar.
Esta entrega de materiales se suma a la ayuda que la familia ya había recibido previamente. De manera anterior, la familia Sirvente ya había sido acompañada con la entrega de cortes de nylon, un colchón, frazadas, módulos alimentarios y kits escolares. Toda esta asistencia, sumada a un subsidio económico, fue crucial para garantizar la cobertura de sus necesidades más urgentes.
El intendente de Pocito, Fabian Aballay, destacó el trabajo realizado por la comuna, brindando respuestas rápidas y efectivas ante las emergencias. El intendente señaló que "El compromiso del Municipio es estar al lado de los vecinos cuando más lo necesitan".
El sanjuanino Jaime Muñoz fue una de las grandes revelaciones de una noche cargada de talento en La Voz Argentina. Aunque inicialmente perdió su batalla, logró deslumbrar al jurado con una segunda presentación. Tras interpretar "Penumbras", recibió el aplauso de pie y los elogios de Soledad Pastorutti y Luck Ra, asegurando así su pase a la próxima instancia.
Especialistas nacionales e internacionales se reunirán este viernes 19 de septiembre en el Salón Ramella del Foro de Abogados de San Juan para debatir los avances y desafíos en materia de Derecho Animal. Una actividad abierta y gratuita que invita a reflexionar sobre el vínculo entre el derecho, la sociedad y los animales.