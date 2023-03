Para poder sobrellevar la rutina diaria de la mejor forma posible y tener una buena salud, es importante conciliar un buen sueño. Para ello, es fundamental adaptar tu dormitorio de la mejor manera para conseguir dormir bien cada noche. Sin luces molestas, sonidos extraños y con el mobiliario ubicado de una forma correcta. Si bien todos tienen sus preferencias a la hora de meterse a la cama, en esta nota, podrás conocer algunos tips para encontrar gran que logren sentirse cómodos y experimenten un gran placer en su zona de descanso nocturno.

Funciones

El objeto principal del dormitorio es la cama. Es importante pensar dónde será colocada y cómo está orientada con respecto a la entrada y ventana. Por eso, es fundamental que la cama quede, según el feng shui, mirando hacia la puerta de entrada y con vista hacia las ventanas.

Si la propia habitación cumple más funciones, como escritorio, vestidor o baño, es necesario evaluar que tan integrado o separado del lugar de dormir se quiere esta. Sin embargo, esto dependerá de la dinámica de cada uno, si se vive en pareja y los horarios que tiene cada uno. Por lo general, se busca no generar molestias a las parejas y se recomienda analizar bien la idea de los espacios integrados.

Publicidad

Dimensiones mínimas

La comodidad viene acompañada de las dimensiones y de cómo se rebusca para lograr optimizar los espacios chicos. Si bien a la mayoría le gusta dormir en camas gigantes, es importante poder realizar con facilidad las tareas del día. Por este motivo, se recomienda dejar libre 60 o 70 cm, como mínimo, en cada lado de la cama para poder lograr usar el espacio sin golpearse el cuerpo cuando uno se levanta medio dormido, además de poder tender la cama con facilidad.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Además, la elección del sistema de apertura de los placares debe ser otra de las decisiones a tomar, ya que si son puertas de abrir también requieren un espacio mayor. Por ello las puertas corredizas son ideales para dormitorios chicos.

Si se necesita colocar un escritorio en un dormitorio reducido, como mínimo, debería tener 40 cm de profundidad, por 1 m de ancho. Lo ideal es ubicar el escritorio cerca de la ventana, porque permitirá tener mejor luz natural para trabajar.

Colores y materiales

En la habitación se puede buscar poder descansar o un lugar de concentración. Por eso es recomendable manejar colores calmos. Esto dependerá del estilo que tenga cada persona, pero en general los colores pasteles van muy bien y también los azules profundos, si se busca más dramatismo. En cuanto a los materiales, es recomendable usar texturas suaves al tacto como algodón, lanas y terciopelos. Otro de los recursos es ambientar todo en colores neutros y colocar, en la ropa de cama, colores fríos como los azules y verdes en verano, para generar sensación de frescura y, en invierno, cambiarlo por colores cálidos como rosas y terracotas.

Publicidad

Por otra parte, si se disfruta poder dormir la siesta, es necesario entender la importancia de los sistemas de oscurecimiento como persianas y cortinas. En este punto es importante que considerar tener 2 capas, una para la privacidad y que nos deje entrar la luz, que puede ser cortinas de boal, gasa, o sunscreen, y, por otro lado, el oscurecimiento dado por persianas, cortinas pesadas o blackout. Estas ultimas además de restringir la luz, ayudan a frenar el ingreso de sonidos por lo que ayudará a obtener un descanso mejor.

Iluminación

Este punto es el más importante en un dormitorio. Es necesario tener, como mínimo, dos tipos de iluminación: por un lado, la luz general, que ilumina todo el dormitorio y las que se utilizan para antes de ir a dormir; mientras que, por otro lado, la luz puntual, generalmente ubicada en la mesa de luz (a la cual le da el nombre) o en el respaldo o pared de la cama, y que se usa, por ejemplo, para leer.

No obstante, el mundo de la iluminación en dormitorios no termina ahí, hay una luz muy útil que se llama "de vigilia", normalmente se utiliza como un pequeño punto o tira lumínica tenue que permite una mínima visión del espacio. Esta es muy útil cuando hay niños pequeños, algún enfermo en casa o, simplemente, para iluminar la habitación sin despertar a la otra persona. Este tipo de iluminación no debe dar directo a la cama, puede estar en el cielorraso, en la parte del zócalo, detrás del respaldo o bajo la cama, incluso también vienen pequeños artefactos que se enchufan con una pequeña lamparita que pueden dar esta función a un bajísimo costo y sin obras.

Finalmente otra de las luces que se pueden utilizar en un dormitorio es la luz dentro del placar, ya que al ser un lugar encajonado generalmente, cuando uno se posiciona frente, el cuerpo genera sombra dentro, lo que resulta muy molesto a la hora de elegir entre un montón de prendas oscuras. Este tipo de iluminación se puede incorporar con una tira led en la parte exterior de cada estante o también con pequeños artefactos a pilas, si no hay electricidad en el mismo mueble. Si se decide incorporar luz led alimentada a energía corriente es importante que el cambio de tensiones se genere fuera del mueble, por seguridad, por eso la opción de luz a batería es más segura, además de no requerir obras.