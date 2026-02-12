Hubo desprendimientos de rocas en el Paso de Agua Negra tras el fuerte sismo en Chile

El fuerte sismo registrado en la Región de Coquimbo, en plena temporada turística, generó preocupación tanto en Chile como en San Juan. Si bien las autoridades nacionales descartaron una alerta de tsunami para la costa y no se reportaron daños materiales de consideración, sí se registraron desprendimientos de rocas en el Paso Internacional de Agua Negra.

El movimiento telúrico se sintió con intensidad en distintas localidades del norte chileno y también en territorio sanjuanino. En la zona cordillerana, como consecuencia del temblor, se produjeron derrumbes menores sobre la traza del paso fronterizo, una situación habitual en contextos sísmicos debido a la inestabilidad natural de las laderas de montaña.

Publicidad

Hasta el momento no se han informado víctimas ni daños estructurales de relevancia. Sin embargo, las autoridades se mantienen en alerta para evaluar el estado del camino internacional y determinar si es necesario implementar tareas de despeje o restricciones preventivas en la circulación.

En la costa chilena, donde se vive una intensa temporada turística, el sismo generó momentos de tensión. No obstante, el protocolo de actuación funcionó con normalidad y las autoridades descartaron riesgo de tsunami poco después del evento.

Publicidad

Turistas argentinos que se encontraban en centros comerciales y zonas céntricas fueron asistidos con información clara y organizada por el personal de distintos comercios, que los orientó hacia zonas seguras. La evacuación preventiva se desarrolló sin incidentes y con colaboración generalizada.