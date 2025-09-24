Salud y Bienestar
Cómo hacer galletitas de limón sin harina ni azúcar, fáciles y rápidas
POR REDACCIÓN
Las galletitas de limón son un favorito de la merienda y acompañan perfectamente un té o un mate, pero las recetas tradicionales suelen contener harina refinada y azúcar, dos ingredientes que muchas personas buscan reducir en su alimentación.
Para quienes desean una versión más saludable, se puede preparar una receta sin harina ni azúcar, rápida y nutritiva. Usando harina de almendras, se incorporan proteínas y grasas saludables, mientras que la ausencia de harina de trigo y azúcar la hace apta para dietas bajas en carbohidratos.
La preparación es sencilla: se mezclan 200 gramos de harina de almendras, 2 cucharadas de coco rallado, la ralladura de un limón, ½ limón exprimido, un huevo, polvo de hornear, una pizca de sal y el endulzante elegido, ya sea miel o stevia. La masa se forma en pequeñas bolitas, se aplastan y se hornean a 180 °C durante 12 a 15 minutos hasta que los bordes se doren.
Además de rápidas, estas galletitas se conservan varios días en un frasco hermético, lo que las convierte en una opción práctica para merendar o acompañar bebidas calientes. Su aroma cítrico y textura tierna mantienen el encanto del clásico, pero con un perfil más saludable y bajo en ultraprocesados.
