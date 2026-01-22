Este verano, cuando el césped empieza a perder vigor y amarillear bajo el sol, una solución casera con posos de café puede marcar la diferencia: en lugar de desecharlos, recolectá los restos de café usados, secalos al sol durante un par de días para evitar la proliferación de hongos y esparcílos en una capa fina sobre las zonas afectadas del césped.

El café que se utiliza debe estar usado y bien seco, ya que el café fresco es muy ácido y puede dañar las raíces si se aplica directamente. Los posos contienen nitrógeno, fósforo y potasio, nutrientes que ayudan a mejorar la estructura del suelo, la retención de agua y la actividad de microorganismos beneficiosos, favoreciendo que la hierba recupere su color verde.

Una vez aplicados los posos en el pasto, se recomienda pasar un rastrillo suavemente para mezclarlos con la capa superior del suelo y luego regar ligeramente: el agua favorecerá que los nutrientes comiencen a llegar a las raíces. Repetir este proceso cada 15 a 30 días durante la temporada de crecimiento puede potenciar el efecto del tratamiento natural.

Este truco no reemplaza cuidados básicos del jardín (como riego adecuado, corte correcto y fertilización balanceada según las necesidades de tu césped), pero puede ser un complemento económico para mantener el césped más verde y saludable en los meses de calor intenso.