Conductor de 23 años chocó, mató a un matrimonio y dejó a tres niños heridos en José C. Paz

Una colisión frontal entre una camioneta Volkswagen Amarok y un Renault 12 en el cruce de la Ruta 197 y la calle Mendoza, en José C. Paz, terminó con la vida de un matrimonio y dejó en la orfandad a sus tres hijos menores de edad. El siniestro ocurrido el viernes pasado alrededor de las 23:30 provocó la muerte instantánea de Renzo Benítez (37) y Eliana Benítez (32), cuyos hijos de 12, 11 y 9 años sobrevivieron al impacto, aunque la mayor debió ser trasladada al Hospital Posadas, donde ya recibió el alta médica.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran al Renault 12 deteniéndose ante el semáforo y esperando varios segundos antes de incorporarse a la Ruta 197. En ese momento, la Amarok conducida por Michael Jean Carballo (23) impactó con violencia contra el vehículo familiar. La fuerza del choque fue tal que uno de los ocupantes adultos salió despedido del automóvil, mientras que bomberos debieron trabajar para rescatar a otras víctimas que habían quedado atrapadas en los hierros retorcidos.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó y obtuvo la inhabilitación de la licencia de conducir de Carballo hasta el 1° de enero de 2099, medida tramitada ante el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de San Isidro. Desde la ANSV fundamentaron la decisión señalando que el conductor "circulaba a una velocidad excesiva y mató a un matrimonio". Fuentes investigadoras indicaron que la camioneta habría alcanzado los 160 kilómetros por hora, aunque se esperan los resultados de las pericias accidentológicas para confirmar esta información.

El conductor de la Amarok se encuentra detenido y enfrenta cargos por doble homicidio culposo agravado y lesiones. Aunque el test de alcoholemia practicado en el lugar resultó negativo, las autoridades aguardan los análisis toxicológicos para descartar el consumo de estupefacientes. Mientras tanto, los tres niños sobrevivientes quedaron al cuidado de su abuela, y la comunidad evangélica a la que pertenecía la familia organizó una colecta para cubrir los gastos del sepelio, en medio de una tragedia que conmocionó a la localidad bonaerense.