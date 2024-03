¿Contratos firmados? La estrella con la que pelearía Paddy Pimblett en UFC

Paddy Pimblett se encuentra en plena recuperación de las lesiones en el hombro que sufrió antes de su última pelea en UFC 296 contra Tony Ferguson. Sin embargo, ya tiene en mente su próximo desafío en el octágono: enfrentarse a Renato Moicano. En una reciente publicación en su canal de YouTube, el británico expresó su interés en el brasileño, a quien llamó "Dinero" Moicano, recordándole que le debe efectivo.

Moicano, por su parte, convocó a Pimblett para un enfrentamiento en UFC 301, que está programado para el 4 de mayo en Río de Janeiro. Sin embargo, Paddy señaló que no podrá pelear tan pronto debido a su lesión en el hombro y que probablemente regresará al octágono en junio o julio. El problema que tiene el británico ha sido un obstáculo en su entrenamiento, ya que sufrió múltiples desgarros del labrum.

A pesar del dolor persistente, Pimblett ha estado trabajando en su recuperación y espera estar listo para su próximo desafío en UFC. Con una racha de cuatro victorias consecutivas, Paddy buscará entrar en el top 15 del ranking de UFC con una victoria sobre Moicano, quien actualmente ocupa el puesto 13. Renato, después de una victoria sobre Drew Dober en UFC Vegas 85, lanzó el desafío como parte de su estrategia para mantenerse relevante en la división.

El mensaje de Paddy Pimblett

"Eso es a quien quiero a continuación. Renato Moicano, 'Dinero' Moicano, me debes dinero, muchacho. Voy por ti, salchichita. Vi algo el otro día en Twitter... Se supone que debo pelear contra Renato Moicano en UFC 301. No no. Mi hijo tendrá unas dos semanas. No voy a pelear tan pronto. No pelearé hasta junio o julio. Fui herido a esa última pelea, pero nunca dije nada, simplemente seguí adelante", expuso Pimblett en su canal de YouTube.

Para cerrar, Paddy Pimblett indicó: "Estoy de vuelta en el gimnasio, entrenando en el nuevo año. Todavía me duelen los hombros incluso después de dos o tres semanas de descanso, así que me los examinaron y me hicieron una resonancia magnética en ambos. Tengo un desgarro en ambos hombros, así que lo único que he hecho durante el último mes han sido muchas patadas".