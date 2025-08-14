La paciencia se agotó en el barrio Conjunto 10. Unas 110 familias llevan más de tres meses sufriendo la falta de agua en sus hogares y, el pasado 12 de agosto, decidieron cortar la calle como medida de protesta. La manifestación fue encabezada por Sofía Romero, vecina y vocera del grupo, quien explicó a DIARIO HUARPE que la situación afecta la vida cotidiana de manera crítica: “No podemos ni lavar los platos ni bañarnos, tenemos que buscar agua como sea para poder vivir”.

El problema comenzó, según relatan, cuando inició el funcionamiento de una obra vecina. “Notamos una reducción de agua cuando ellos prenden sus aspersores”, indicó Romero. La comunidad realizó múltiples reclamos a través de WhatsApp a Obras Sanitarias (OS). La empresa envió cuadrillas que confirmaron que la presión es baja, pero —denuncian los vecinos— no ofreció soluciones concretas.

Ante la falta de avances, el 13 de agosto un grupo de residentes acudió directamente a las oficinas de OS. Allí, dijeron recibir una “respuesta bastante positiva”, aunque por ahora se mantienen expectantes a que se materialicen las soluciones prometidas.

Mientras tanto, las familias sobreviven almacenando agua en baldes, botellas y teteras, aprovechando los breves momentos en que el suministro llega con mínima presión. “Llenamos lo que podemos para bañarnos, lavar o simplemente lavarnos los dientes”, detalló Romero.

Si en los próximos días la situación no mejora, los vecinos ya anticiparon nuevas protestas y mayor visibilidad mediática para exigir una reparación definitiva.

