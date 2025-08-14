Dana White asegura espectáculo total en UFC 319 con Du Plessis vs. Chimaev como pelea estelar

Con la mira puesta en un regreso triunfal a los eventos de pago por ver fuera del UFC Apex, Dana White, presidente de la organización, no tiene dudas sobre el combate estelar del próximo UFC 319. El 16 de agosto, en el United Center de Chicago, Dricus du Plessis pondrá en juego su cinturón de peso mediano ante el invicto Khamzat Chimaev. White, entusiasmado por la magnitud del evento, fue contundente: “No hay forma de que esta pelea no sea la Pelea de la Noche”.

En declaraciones durante su participación en el podcast Pardon My Take, White elogió la intensidad del enfrentamiento y dejó en claro que el evento principal será imperdible. “Es difícil no hablar de este evento principal”, dijo. “Khamzat Chimaev está de vuelta y pelea en Estados Unidos. Esa pelea va a ser brutal. Es imposible que no se lleve el bono de $50,000”. La afirmación llega a pesar de la gran cantidad de enfrentamientos destacados que conforman la cartelera.

Un fin de semana esperado por los fanáticos de UFC

Además del esperado choque entre Du Plessis y Chimaev, UFC 319 promete acción de principio a fin. Entre los nombres destacados figuran el debut de Aaron Pico ante Lerone Murphy, el regreso de Michael “Venom” Page y peleas con figuras como Edson Barboza, Jessica Andrade, Kai Asakura y Carlos Prates. Para White, sin embargo, ninguna pelea podrá opacar el duelo por el título de peso mediano.

Por su parte, Du Plessis se concentra en defender su cinturón y en propinarle a Chimaev la primera derrota de su carrera profesional en MMA. El sudafricano, sin embargo, ya tiene una visión a futuro si logra mantener su corona: llevar un evento de UFC por primera vez a su país. En una entrevista con The New York Post, Du Plessis explicó que existen conversaciones en curso con autoridades sudafricanas y representantes de UFC, aunque el enfoque actual está completamente puesto en el combate contra Chimaev.

“Sé que las conversaciones están ahí entre UFC, Sudáfrica, los ministros de deportes, las ciudades y los estadios”, señaló el campeón. “Pero ahora mismo, mi atención está en esta pelea. Si salgo con el título, hablaré con Dana. Mi sueño es defenderlo en casa. UFC está creciendo muchísimo en Sudáfrica, y el país apoya mi carrera con todo. Quiero devolverles eso”.