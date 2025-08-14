Premier League: hora, TV y formaciones de Liverpool vs. Bournemouth

Este viernes 15 de agosto, Liverpool y Bournemouth darán el puntapié inicial a la nueva temporada de la Premier League en el mítico estadio de Anfield. El conjunto dirigido por Jürgen Klopp buscará dejar atrás el trago amargo que significó la reciente caída en la Community Shield ante Crystal Palace, mientras que los Cherries, con Marcos Senesi como uno de sus referentes, aspiran a dar el salto de calidad que les permita pelear por puestos europeos.

Así llegan Liverpool y Bournemouth por la Premier League

Liverpool llega a este estreno liguero con la responsabilidad de defender el título conseguido en la campaña pasada. Sin embargo, su preparación no fue la ideal: en la final de la Community Shield, cayó en los penales frente al Crystal Palace, luego de que Harvey Elliot, Alexis Mac Allister y Mohamed Salah erraran sus ejecuciones. “Queremos pasar página rápidamente y enfocarnos en lo que viene”, señaló Mac Allister tras aquel tropiezo.

Publicidad

En busca de renovar energías, los Reds desembolsaron cerca de 300 millones de euros en incorporaciones que ilusionan a los hinchas: Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez son los nombres más destacados. Este último, curiosamente, enfrentará a Bournemouth, su ex club, en su debut oficial con Liverpool. Las salidas de figuras como Luis Díaz, Darwin Núñez y Trent Alexander-Arnold marcaron el cierre de ciclo para varios referentes. Además, el duelo marcará un momento emotivo para el club, al ser el primer partido tras el fallecimiento del delantero Diogo Jota.

Del otro lado, Bournemouth buscará comenzar con el pie derecho una campaña en la que aspira a superar el noveno puesto de la temporada anterior. Para ello, deberá reinventarse en defensa tras las salidas de Dean Huijsen, Ilya Zabarnyi y Kerkez, quien será rival este viernes. Con un plantel renovado, el equipo del sur de Inglaterra sabe que sumar en Anfield podría ser un impulso anímico clave para encarar el torneo. Con los ojos del fútbol inglés puestos en Anfield, Liverpool y Bournemouth protagonizarán un duelo que promete emociones desde el primer minuto de la temporada.

Publicidad

Posibles formaciones

Liverpool: Alisson Becker; Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Jeremie Frimpong; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah; Hugo Ekitike.

Bournemouth: Đorđe Petrović; Adam Smith, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Hamed Traorè; David Brooks, Ben Winterburn, Marcus Tavernier, Dango Ouattara; Evanilson.

Publicidad

Horario

16:00 horas.

Transmisión

ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar.