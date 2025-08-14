Publicidad
Publicidad

Provinciales > Cobra la mínima

Jubilado se encadenó en la Plaza 25 y dijo que no le alcanza la plata para vivir

Un hombre de 68 años conmocionó a San Juan al encadenarse en la Plaza 25 de Mayo. Reclamó junto a un cartel que decía "me robaron mi dignidad" y la policía debió intervenir.

Por Federico Mir Muñoz
Hace 3 horas

El hombre atado en la Plaza 25 de Mayo.

Un dramático episodio conmocionó la céntrica Plaza 25 de Mayo esta mañana, cuando un hombre de 68 años, identificado como Domingo Miguel Huerta, se presentó en el lugar atado a un pilar, manifestando su profunda desesperación y portando un cartel con una impactante frase: "me robaron mi dignidad".

El anciano, residente del barrio Teresa de Calcuta, explicó su drástica medida aludiendo a su precaria situación económica. Según su propio testimonio, sus ingresos ascienden a apenas $280 mil, una suma que considera insuficiente para vivir dignamente y que lo llevó a esta extrema forma de protesta.

Publicidad

La situación generó una rápida conmoción entre los transeúntes y las autoridades, quienes se acercaron para intentar dialogar con el hombre y ofrecerle asistencia. Aunque inicialmente expresó la intención de quitarse la vida, el principal foco de su reclamo era la "dignidad quebrada" por la insuficiencia de sus haberes.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS