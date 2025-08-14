Provinciales > Cobra la mínima
Jubilado se encadenó en la Plaza 25 y dijo que no le alcanza la plata para vivir
Por Federico Mir Muñoz Hace 3 horas
Un dramático episodio conmocionó la céntrica Plaza 25 de Mayo esta mañana, cuando un hombre de 68 años, identificado como Domingo Miguel Huerta, se presentó en el lugar atado a un pilar, manifestando su profunda desesperación y portando un cartel con una impactante frase: "me robaron mi dignidad".
El anciano, residente del barrio Teresa de Calcuta, explicó su drástica medida aludiendo a su precaria situación económica. Según su propio testimonio, sus ingresos ascienden a apenas $280 mil, una suma que considera insuficiente para vivir dignamente y que lo llevó a esta extrema forma de protesta.
La situación generó una rápida conmoción entre los transeúntes y las autoridades, quienes se acercaron para intentar dialogar con el hombre y ofrecerle asistencia. Aunque inicialmente expresó la intención de quitarse la vida, el principal foco de su reclamo era la "dignidad quebrada" por la insuficiencia de sus haberes.
