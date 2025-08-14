Policiales > En Rivadavia
Trató de llevarse cortes de cerdo y matambre sin pagar: quedó detenido
POR REDACCIÓN
En la noche de este miércoles 13 de agosto de 2025, a las 21.40 horas, en el supermercado Café América, ubicado en calle Calivar 306 sur, en Rivadavia, personal policial de la Comisaría 13° que cumplía funciones adicionales detectó, a través de las cámaras de seguridad, a un hombre intentando sustraer mercadería.
El individuo, identificado como Maximiliano Ariel Corbo, vestía una campera negra y pantalón de jeans. Según la información policial, fue observado en el sector de caja N° 2 guardando productos sin abonarlos.
Los elementos que intentó llevarse fueron dos cortes de cerdo, un matambre valuado en $14.086,45 y una pulpa de cerdo de $7.160,90, además de un jabón en polvo marca Granby.
Tras ser interceptado por el personal policial, el hombre fue trasladado a sede de Comisaría 13° para continuar con las actuaciones correspondientes por tentativa de hurto.
