En la noche de este miércoles 13 de agosto de 2025, a las 21.45, personal de la Comisaría 34° intervino en un procedimiento en el barrio Nuevo Cuyo, en la localidad de La Bebida, departamento Rivadavia, que permitió recuperar una consola PlayStation PS3 robada con sus accesorios.

El hecho se conoció cuando una mujer de 32 años denunció que, al regresar a su domicilio, encontró signos de violencia en la puerta de ingreso y constató la sustracción de la consola. Un vecino informó a la policía que había visto al menor de apellido Silva con el objeto robado.

Publicidad

La damnificada se dirigió junto a efectivos policiales al domicilio del menor, donde dialogaron con su madre. Posteriormente, el menor fue ubicado en la vía pública y, al advertir la presencia policial, intentó huir, pero fue aprehendido. Llevaba una mochila marca Xiuxian que contenía la PlayStation PS3 sustraída y otros elementos.

Durante el procedimiento, personas no identificadas arrojaron piedras contra el personal policial, provocando daños en móviles oficiales. La Dra. María Julia Camus, jueza de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia, dispuso que la damnificada radicara la denuncia correspondiente y se cumplieran las diligencias legales pertinentes.