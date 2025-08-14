UFC 319: hora, cartelera y cómo ver la pelea de Dricus Du Plessis vs. Khamzat Chimaev

Este sábado 16 de agosto, el United Center de Chicago será el escenario de una de las peleas más esperadas del año: Dricus Du Plessis defenderá por tercera vez su cinturón de peso mediano de UFC ante el invicto Khamzat Chimaev, en el evento principal de UFC 319. Ambos luchadores llegan en un momento clave de sus carreras, con récords impresionantes y sed de consolidarse como la figura dominante de la división.

Dricus Du Plessis, campeón sudafricano de 31 años, consiguió el título a principios de 2024 tras vencer por decisión a Sean Strickland, y desde entonces ha logrado mantenerlo con autoridad. Primero sometió a Israel Adesanya y luego venció nuevamente a Strickland en UFC 312, consolidando su posición como monarca de la categoría. Su historial también incluye un impactante nocaut sobre Robert Whittaker, una de las figuras históricas del peso mediano.

Por el otro lado, Khamzat Chimaev también ostenta una trayectoria perfecta en MMA. Aunque su carrera ha estado marcada por pausas debido a lesiones y problemas de salud, cada vez que ha subido al octágono ha dejado una fuerte impresión. Su última presentación fue en UFC 308, cuando sometió a Whittaker en el primer asalto, dejándolo fuera de combate con una estrangulación que incluso le fracturó la mandíbula.

Una noche de UFC que promete mucha adrenalina

Esta será la primera pelea del año para Chimaev, quien no compite desde octubre del año pasado. En aquella ocasión, firmó su segunda victoria consecutiva sobre un excampeón, luego de haber vencido por puntos a Kamaru Usman un año antes. Su agresividad, versatilidad y precisión lo han convertido en una amenaza latente en la categoría, y muchos lo ven como el rival más peligroso que Du Plessis haya enfrentado hasta ahora. La cartelera de UFC 319 promete acción de principio a fin, pero todas las miradas estarán puestas en este duelo de titanes. El sábado por la noche, el octágono dictará sentencia.

Cartelera del UFC 319

Estelares

Dricus Du Plessis vs. Khamzat Chimaev

Lerone Murphy vs. Aaron Pico

Geoff Neal vs. Carlos Prates

Jared Cannonier vs. Michael “Venom” Page

Tim Elliott vs. Kai Asakura

Preliminares

King Green vs Diego Ferreira

Gerald Meerschaert vs. Michal Oleksiejczuk

Jessica Andrade vs. Loopy Godinez

Chase Hooper vs. Alexander Hernández

Edson Barboza vs. Drakkar Klose

Bryan Battle vs. Nursulton Ruziboev

Horario

Estelares

23:00 horas.

Preliminares

21:00 horas.

Transmisión

Disney+.