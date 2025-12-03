Los principales bancos del país emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron la eventual decisión del Gobierno de permitir que billeteras virtuales, como Mercado Pago, puedan abrir cuentas sueldo y recibir salarios de trabajadores en relación de dependencia. La iniciativa, que se evalúa incorporar en la próxima reforma laboral, generó un fuerte posicionamiento de las cámaras ABA, Adebay Abappra.

Las entidades aseguraron que solo los bancos, sujetos a regulación prudencial y supervisión permanente del Banco Central, pueden garantizar seguridad y resguardo pleno de los haberes. Advirtieron que las billeteras no cumplen esos estándares técnicos ni integran el sistema de garantía de depósitos, lo que deja a los asalariados más expuestos ante eventuales fallas o crisis financieras.

También remarcaron que la experiencia bancaria en el pago de sueldos y jubilaciones es “impecable”, sin pérdidas ni demoras incluso durante momentos críticos como el corralito, el default o la pandemia. Según los bancos, migrar los fondos hacia billeteras afecta además la capacidad de otorgar créditos, ya que esos recursos se derivan a fondos comunes de inversión y regresan al sistema como depósitos no aptos para préstamos de largo plazo.

Otro de los puntos señalados fue el avance de una “banca en las sombras”, al captar ahorro por fuera del sistema regulado. Recordaron que los usuarios ya tienen la libertad de transferir su dinero a una billetera si así lo desean, una vez acreditado en una cuenta bancaria segura.

La disputa se inscribe en un largo historial de conflictos entre bancos y fintech por competencia, interoperabilidad y uso de tecnologías como los códigos QR. Desde 2023, ambas partes protagonizan denuncias cruzadas por presunta posición dominante, restricciones operativas y prácticas anticompetitivas, con Mercado Pago y MODO como protagonistas centrales.

Mientras el Gobierno define su postura en la reforma laboral, el enfrentamiento entre la banca tradicional y las billeteras virtuales vuelve a tensar el sistema financiero argentino.