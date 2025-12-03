Un trágico hallazgo conmocionó este martes a la ciudad de Paraná, Entre Ríos, cuando un pescador divisó el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná, en la zona del Camino Costero de Bajada Grande, y avisó de inmediato al 911. Minutos después, un operativo policial retiró el cadáver y comenzó con las primeras pericias en el lugar.

Los investigadores confirmaron que el cuerpo presentaba visibles signos de violencia, lo que activó la intervención de la División Homicidios. Según informó el comisario Horacio Blason, director de Investigaciones e Inteligencia Criminal, la víctima tenía múltiples heridas compatibles con puñaladas en el tórax, aunque la autopsia será determinante para establecer el mecanismo de muerte.

Publicidad

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la necropsia correspondiente, informó Noticias Argentinas. Aunque la identidad aún no fue confirmada oficialmente, vecinos que se acercaron al sitio del hallazgo señalaron que podría tratarse de un hombre de entre 30 y 40 años, presuntamente en situación de calle.

Hasta el momento no hay detenidos, y la Policía trabaja para reconstruir las últimas horas de la víctima, determinar dónde fue atacada y si el cuerpo fue arrojado al río posteriormente. La causa quedó en manos de la Justicia de Entre Ríos, que aguarda los resultados forenses para avanzar en las líneas investigativas y esclarecer el homicidio.