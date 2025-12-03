La furia de Cvitanich ante el pedido de tregua de Chechu Bonelli

El escándalo tras la separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich continúa creciendo. La periodista se animó a contar su dolor por la ruptura y habló sobre la pérdida del vínculo con su ex suegra, mientras él recién comenzaba una relación con Ivana Figueiras. Esta situación desató una guerra por redes sociales, pero una nueva acción de Bonelli escaló la polémica.

Según reveló Cora de Barbieri en A La Tarde, "Hubo un llamado de Chechu a Darío pidiendo bajar las aguas y tranquilidad".

Publicidad

No obstante, esta solicitud generó la furia del exfutbolista, quien contestó a través de la misma periodista. La panelista de televisión explicó el sentir de Cvitanich: "A Darío le llamó la atención porque Chechu le hace este pedido cuando la que está saliendo a hablar es ella. Le extraña el pedido que está haciendo porque es contradictorio".

La molestia de Cvitanich tiene origen en declaraciones anteriores de Bonelli. De Barbieri señaló que "Lo que le enojó fue aquella nota en la que habló de su suegra, le molestó muchísimo que metan a su mamá en todo esto". El exfutbolista insistió en que nunca interrumpió la relación que tenía su ex con la abuela de sus hijas. Sobre la tensión entre ellos, la periodista agregó: "Hay cosas internas que conocen ellos entre cuatro paredes".

Publicidad

A pesar del revuelo mediático, Bonelli y Cvitanich llevan varios meses separados e incluso ya tienen firmado tanto el divorcio como la división de bienes.