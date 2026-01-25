Cortaron la Ruta 40 en Ullum tras la bajada de una fuerte creciente

El sábado 24 de enero, cerca de las 20:30, una patrulla motorizada del Escuadrón 66 San Juan de Gendarmería Nacional detectó una bajada de creciente con material de arrastre en el kilómetro 3508 de la Ruta Nacional 40, en el departamento Ullum.

Ante el riesgo representado por la acumulación de sedimentos y agua de caudal moderado, se dispuso la interrupción preventiva del tránsito en un operativo conjunto con la Dirección Nacional de Vialidad San Juan y la Sección Seguridad Vial Circunvalación. Ante esta situación, las autoridades recomendaron oficialmente evitar la zona y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

En paralelo, se mantiene un monitoreo constante en la Ruta Nacional 149, en el tramo que vincula Calingasta con Barreal. En dicho sector, las intensas lluvias registradas al mediodía afectaron los badenes de Hilario y Colón, así como zonas cercanas al cerro Alcázar.

Si bien la ruta permanece transitable, personal de Vialidad Nacional, la Policía de San Juan y Gendarmería solicitaron a los conductores extremar las precauciones, circular a baja velocidad y respetar estrictamente las indicaciones del personal de seguridad y vialidad desplegado en el lugar.