Temu se ha consolidado como una plataforma de comercio electrónico que despierta gran interés, especialmente entre quienes buscan precios accesibles y una amplia variedad de productos. Para quienes planifican realizar compras en esta plataforma, entender el costo del envío es un aspecto clave.

Los gastos de envío en Temu dependen del producto y el destino, pero habitualmente oscilan entre $20.000 y $40.000 pesos. Sin embargo, existe la posibilidad de que el envío sea gratuito si se cumple con un monto mínimo de compra: $22.000 en el primer pedido y $37.000 para compras posteriores.

Los artículos que se venden en Temu provienen principalmente de China, lo que implica que el tiempo de entrega puede fluctuar entre 7 y 20 días hábiles, según el país y el tipo de producto adquirido.

Uno de los atractivos principales de esta empresa es la oferta frecuente de envío gratuito, condicionada a ciertos mínimos de compra. Su catálogo es extenso y diverso, incluyendo categorías como ropa, electrónica, artículos para el hogar, juguetes, belleza, herramientas, productos para mascotas, papelería, accesorios de cocina y decoración, entre otros.

Los precios en Temu suelen ser llamativamente bajos, con productos como camisetas por menos de cinco dólares, sets de brochas de maquillaje por tres dólares y accesorios para celulares por menos de dos dólares. Esta política ha capturado la atención de usuarios jóvenes y de quienes buscan opciones económicas.

Para utilizar Temu, se puede acceder tanto a través de su sitio web como de su aplicación móvil, disponible para Android e iOS. El proceso de compra es similar al de otras plataformas reconocidas como Amazon, Shein o AliExpress.

Es necesario crear una cuenta mediante correo electrónico, número telefónico o vinculando perfiles de Google, Facebook o Apple. Luego, el usuario puede explorar el catálogo, buscar productos específicos o navegar por categorías recomendadas.

Cada producto dispone de una ficha con fotografías, descripción, especificaciones, opciones de color o talla y reseñas de otros compradores. Revisar estos comentarios es aconsejable para evaluar la calidad y experiencia de otros usuarios antes de concretar una compra.

Los productos pueden agregarse al carrito y luego pagarse mediante diversas opciones, que incluyen tarjetas de crédito y débito, PayPal y, en algunos países, pagos contra entrega o billeteras digitales locales.

En cuanto a la seguridad, Temu es considerada en general una plataforma confiable, aunque se recomienda a los compradores estar atentos a ciertos aspectos para garantizar una experiencia satisfactoria.