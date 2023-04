A 18 días de las elecciones provinciales, donde está en juego el máximo cargo público de San Juan cómo lo es el de gobernador, los cruces de campaña son más frecuentes y así se dio este jueves entre los dos principales referentes políticos: Sergio Uñac y Marcelo Orrego. El gobernador arremetió duramente contra el santaluceño luego de que este haya hablado de que San Juan debe despertar, en el marco de lo que fue su presentación de plan de gobierno.

"Orrego debería despertar los salarios de los docentes en el municipio de Santa Lucía y no despiertan", dijo Uñac en una rueda de prensa, luego de ser consultado por lo que había planteado el candidato a gobernador por la subagrupación Cambia San Juan. Justamente, en lo que fue la oficialización pública del plan de gestión de Orrego en caso de ganar las elecciones del próximo 14 de mayo, es que había planteado que la provincia debía despertar.

En ese sentido, entre sus ejes de campaña, planteó la necesidad de implementar boleto escolar gratuito, reforma educativa y ladrones en las cárceles. "No puede ser que cuatro cada diez chicos terminen el secundario, no terminen el secundario en tiempo y forma. No puede ser de que solamente una porción muy pequeña tenga los conocimientos básicos de matemática o lengua", había dicho.

Con esto en agenda, el gobernador Uñac no se quedó atrás y arremetió a las criticas orreguistas. "San Juan es una provincia en marcha, con mayor movimiento económico, con mayor diversificación de la matriz productiva y la somos de las provincias que mayor cumplimiento tiene de contrato del Estado para con el sector privado, prueba de ello es lo que venimos haciendo en estos últimos días", dijo el máximo mandatario provincial para tratar así tratar de dejar zanjada la cuestión.

La última vez que Uñac y Orrego estuvieron juntos fue cuando se realizó el retiro espiritual de los políticos que organizó la Iglesia Católica de San Juan. En dicho encuentro, encabezado por Monseñor Jorge Lozano, estuvieron ambos referentes políticos, entre otros más como José Luis Gioja, Enzo Cornejo, Fabián Martín o Rodolfo Colombo.