El cumpleaños de Kiara Reynoso, una fanática del Club San Martín de San Juan, tuvo un inicio inolvidable. Apenas el reloj marcó la medianoche, la hinchada del Verdinegro llegó con bombos y cánticos para darle la bienvenida a sus 15 años.

La sorpresa fue organizada por su padre, Darío Reynoso, quien contactó a la percusión del club para cumplir el sueño de su hija. Cuando Kiara llegó a su casa en el barrio Santa María, en Chimbas, ya la esperaban con banderas, redoblantes y el clásico “feliz cumpleaños”.

Kiara Reynoso cumplió 15 años y es fanática del Club San Martín desde pequeña.

El festejo no solo contó con la presencia de la hinchada, sino también de los familiares más cercanos: sus padres, sus abuelos, tíos, primos, además de sus hermanos Ariadna y Giovani. También estuvieron sus amigos, quienes acompañaron a la joven en esta fecha especial.

La llegada de la hinchada generó un clima festivo que se extendió durante varios minutos, con aplausos, fotos y videos mostrando el fanatismo de Kiara y la unión de la familia verdinegra.

El Club San Martín ocupa un lugar central en la vida de Kiara, y la presencia de la hinchada en su cumpleaños fue un reflejo de esa pasión. El festejo se transformó en un recuerdo que quedará grabado para la joven hincha del Verdinegro.