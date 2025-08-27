Huarpe Deportivo > Pasión verdinegra
Cumplió 15 años y la hinchada de San Martín cayó a su casa con bombos
POR REDACCIÓN
El cumpleaños de Kiara Reynoso, una fanática del Club San Martín de San Juan, tuvo un inicio inolvidable. Apenas el reloj marcó la medianoche, la hinchada del Verdinegro llegó con bombos y cánticos para darle la bienvenida a sus 15 años.
La sorpresa fue organizada por su padre, Darío Reynoso, quien contactó a la percusión del club para cumplir el sueño de su hija. Cuando Kiara llegó a su casa en el barrio Santa María, en Chimbas, ya la esperaban con banderas, redoblantes y el clásico “feliz cumpleaños”.
El festejo no solo contó con la presencia de la hinchada, sino también de los familiares más cercanos: sus padres, sus abuelos, tíos, primos, además de sus hermanos Ariadna y Giovani. También estuvieron sus amigos, quienes acompañaron a la joven en esta fecha especial.
La llegada de la hinchada generó un clima festivo que se extendió durante varios minutos, con aplausos, fotos y videos mostrando el fanatismo de Kiara y la unión de la familia verdinegra.
El Club San Martín ocupa un lugar central en la vida de Kiara, y la presencia de la hinchada en su cumpleaños fue un reflejo de esa pasión. El festejo se transformó en un recuerdo que quedará grabado para la joven hincha del Verdinegro.