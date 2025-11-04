Zlato Minería lanzó una nueva búsqueda laboral destinada a incorporar a su equipo a un preventor de Higiene y Seguridad Laboral, con perfil técnico y experiencia comprobable en proyectos del sector minero. La convocatoria está dirigida a profesionales con matrícula habilitante en la provincia de San Juan y disponibilidad para trabajar bajo modalidad de roster en zona de Cordillera.

Según informó la compañía, el puesto tiene como objetivo principal supervisar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y los establecidos por el cliente, garantizando que todo el personal –propio y contratista– realice sus tareas bajo condiciones seguras.

Entre las responsabilidades detalladas se incluyen:

Supervisar las condiciones de trabajo para asegurar ambientes seguros.

Informar a la jefatura correspondiente ante desvíos detectados.

Coordinar la investigación de incidentes.

En cuanto a los requisitos, la empresa solicita:

Título de Técnico en Higiene y Seguridad Laboral.

Matrícula profesional vigente en San Juan.

Mínimo 3 años de experiencia en proyectos mineros.

Conocimiento en Sistemas de Gestión SSO.

Licencia de conducir vigente.

Disponibilidad para trabajar bajo régimen de roster en Cordillera.

Las personas interesadas deben enviar su currículum por correo electrónico, consignando el nombre del puesto en el asunto, a: dsalvioli@dumandzic.com.