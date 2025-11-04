Publicidad
Provinciales > Empleo

Zlato Minería busca preventor de Higiene y Seguridad para proyecto en Cordillera

La empresa Zlato Minería abrió una vacante para un técnico en Higiene y Seguridad con experiencia en proyectos mineros y disponibilidad para trabajar por roster en zona cordillerana.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La convocatoria está dirigida a profesionales con matrícula habilitante en la provincia de San Juan. Foto: Gentileza

Zlato Minería lanzó una nueva búsqueda laboral destinada a incorporar a su equipo a un preventor de Higiene y Seguridad Laboral, con perfil técnico y experiencia comprobable en proyectos del sector minero. La convocatoria está dirigida a profesionales con matrícula habilitante en la provincia de San Juan y disponibilidad para trabajar bajo modalidad de roster en zona de Cordillera.

Según informó la compañía, el puesto tiene como objetivo principal supervisar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y los establecidos por el cliente, garantizando que todo el personal –propio y contratista– realice sus tareas bajo condiciones seguras.

Entre las responsabilidades detalladas se incluyen:

  • Supervisar las condiciones de trabajo para asegurar ambientes seguros.
  • Informar a la jefatura correspondiente ante desvíos detectados.
  • Coordinar la investigación de incidentes.
  • En cuanto a los requisitos, la empresa solicita:
  • Título de Técnico en Higiene y Seguridad Laboral.
  • Matrícula profesional vigente en San Juan.
  • Mínimo 3 años de experiencia en proyectos mineros.
  • Conocimiento en Sistemas de Gestión SSO.
  • Licencia de conducir vigente.
  • Disponibilidad para trabajar bajo régimen de roster en Cordillera.

Las personas interesadas deben enviar su currículum por correo electrónico, consignando el nombre del puesto en el asunto, a: dsalvioli@dumandzic.com.

