Zlato Minería busca preventor de Higiene y Seguridad para proyecto en Cordillera
Zlato Minería lanzó una nueva búsqueda laboral destinada a incorporar a su equipo a un preventor de Higiene y Seguridad Laboral, con perfil técnico y experiencia comprobable en proyectos del sector minero. La convocatoria está dirigida a profesionales con matrícula habilitante en la provincia de San Juan y disponibilidad para trabajar bajo modalidad de roster en zona de Cordillera.
Según informó la compañía, el puesto tiene como objetivo principal supervisar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y los establecidos por el cliente, garantizando que todo el personal –propio y contratista– realice sus tareas bajo condiciones seguras.
Entre las responsabilidades detalladas se incluyen:
- Supervisar las condiciones de trabajo para asegurar ambientes seguros.
- Informar a la jefatura correspondiente ante desvíos detectados.
- Coordinar la investigación de incidentes.
- En cuanto a los requisitos, la empresa solicita:
- Título de Técnico en Higiene y Seguridad Laboral.
- Matrícula profesional vigente en San Juan.
- Mínimo 3 años de experiencia en proyectos mineros.
- Conocimiento en Sistemas de Gestión SSO.
- Licencia de conducir vigente.
- Disponibilidad para trabajar bajo régimen de roster en Cordillera.
Las personas interesadas deben enviar su currículum por correo electrónico, consignando el nombre del puesto en el asunto, a: dsalvioli@dumandzic.com.