San Juan vivió una tarde distinta con la llegada de 30 Ferraris que recorrieron las principales arterias de la ciudad, en el marco del evento Ferrari Norte 2025. La actividad formó parte de una gira a nivel nacional que comenzó en el norte argentino y que incluye varias provincias en su trayecto.

El punto de concentración fue el estacionamiento de la Puerta 1 del Circuito San Juan Villicum, donde los fanáticos del automovilismo pudieron ver de cerca estos icónicos vehículos de alta gama. Poco después de las 17:00, los motores comenzaron a rugir y a las 17:30 la caravana emprendió su recorrido, atrayendo miradas y celulares a su paso.

Los sanjuaninos salieron a las calles a fotografiar las ferraris. Foto: Gentileza

El itinerario incluyó la Ruta Nacional 40, Avenida Circunvalación, Avenida Guillermo Rawson y Avenida Libertador General San Martín. En su paso, los vehículos fueron recibidos con entusiasmo por vecinos que se acercaron a las veredas para inmortalizar el momento. El paseo culminó frente al Hotel Del Bono Park, donde los autos quedaron en exhibición.

La travesía continuará este miércoles 5 de noviembre, cuando la caravana parta desde el hotel a las 10:30 rumbo a Mendoza, su próximo destino. Así concluye la visita de las legendarias Ferraris a la provincia, en una jornada que sin dudas quedará en la memoria de los amantes de los autos deportivos.